NBA／第四節關鍵得分拉開差距 泰托姆自認打得不好

塞爾蒂克延續第2戰大勝的氣勢，第3戰即使來到費城作客，依然攻守兩端的壓制力，迫使76人難以翻身，順利扭轉系列賽形成2比1領先。

這場比賽在第四節後段因76人的追趕，將差距縮小到4分差，讓綠衫軍面臨到危機，不過霍福特（Al Horford）適時轟進三分球，接下來泰托姆（Jayson Tatum）又補上7分，又將雙方比分擴大到10分差，奠定勝利基礎。

「我們就是執行戰術。但我認為我們打得還不夠好，我在防守端犯了不少錯誤。我們的投籃不是很準，也遭遇了犯規危機，但這是一場很棒的勝利，能夠在艱難的客場環境之下取勝。離系列賽結束還早，但我對球隊的求勝慾望和表現感到滿意。」泰托姆說。

霍福特則說道：「我們展現了堅強的精神戰力。我們非常專注。」總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）表示他非常喜歡霍福特充滿自信的投籃。「他是我們球隊非常重要的組成。」

馬祖拉也認為球隊在下半場的防守端做出了調整。「這有助於我們擺脫犯規麻煩，並藉此建立了兩位數的領先優勢。」

對於季後賽強碰76人，塞爾蒂克的自信其來有自。根據統計，當泰托姆和史馬特同場坐鎮時，綠衫軍季後賽面對76人取得10勝2敗的絕對優勢。

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