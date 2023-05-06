NBA／太陽回主場無路可退 杜蘭特：攻防必須打得更強硬

帶著系列賽0比2的的困境，太陽回到主場尋求勝場開胡，不過賽前已經確定後場指揮官保羅（Chris Paul）將無法出賽，對此，杜蘭特（Kevin Durant）認為球隊需要打得更加強硬。

「我們必須要在攻防兩端做到更強硬，必須打團隊籃球。我認為這才是我們應該要有的思維。」杜蘭特說

對於保羅的缺席，杜蘭特也喊話不要想太多，團隊要努力打出流暢性。「顯然這不是很好的消息，我們會想念他在場上可以為我們帶來的一切。我們現在所能做的就是上場打球，盡量不要想太多，努力轉移球權，讓節奏更流暢。」

而中鋒艾頓（Deandre Ayton）也表示：「這對我們來說只是新的逆境，但這就是季後賽的一部分。現在我們必須砥礪自己，我有點為我們現在的處境感到開心，因為我們已經沒有什麼好失去了。」

歷史上還沒有一支球隊0比3情況下翻盤，對太陽來說這已經是背水一戰了。「我認為我們是有能力走出困局，我們現在做的就是先在自家搶回一勝。」佩恩（Cameron Payne）說。

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