NBA／綠衫軍8人作戰均衡發揮 費城雙星有心無力再吞敗

帶著傷勢繼續上場拚戰的安比德（Joel Embiid）雖然繳出30分13籃板3助攻4阻攻的成績，仍顯得有心無力，至於哈登（James Harden）更是持續低迷，全場14投僅3中，得到16分11助攻6籃板，出現5次失誤。

BIG SHOT AL HORFORD!



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陣中雙星狀態如此，其他人也沒有辦法有效給予支援，面對綠衫軍穩定的攻防輸出，76人最終仍是無法順利捍衛家園，以102比114落敗。輸掉首戰的塞爾蒂克先是大勝追平，如今又狠狠控制住比賽局勢，系列賽取得2勝1敗領先。

綠衫軍此役僅動用8人作戰，有6人得分達雙位數，攻勢十分均衡，雖然不是完美碾壓對手，但已足以讓76人動彈不得。

TATUM TURNAROUND



"BUTTER"



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泰托姆（Jayson Tatum）20投10中得到28分10籃板5助攻2抄截，布朗（Jaylen Brown）23分7籃板5助攻；霍福特（Al Horford）17分7籃板，史馬特（Marcus Smart）和波格登（Malcolm Brogdon）各拿15分，懷特（Derrick White）13分6籃板。

綠衫軍前三節將對方命中率壓在37.9%，取得11分領先優勢；雖然第四節靠著梅爾頓（De'Anthony Melton）的外線，加上安比德的適時得分，一度追到僅有4分差，但老將霍福特隨即命中三分球，給了76人一記重擊；之後泰托姆補上7分，又把比分擴大到10分差，澆熄了76人逆轉的最後希望。

TOUGH STEPBACK THREE.

TATUM NOW UP TO 27.



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除了雙星之外，梅爾頓獲得14分8籃板4抄截，馬克西（Tyrese Maxey）同樣手感欠佳，16投4中得到13分6籃板2助攻，哈里斯（Tobias Harris）也僅7分4籃板。

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