NBA／抱著兒子領取年度MVP 安比德情緒激動淚流滿面

東區第二輪塞爾蒂克和76人的比賽,雙方帶著前兩戰平手局面來到費城主場,賽前舉行了年度MVP頒獎儀式。斬斷約柯奇(Nikola Jokic)三連霸偉業的安比德(Joel Embiid),在球迷的「MVP」呼聲中享受了這光榮的一刻。

高舉獎盃的同時,安比德情緒顯得非常激動,特別是在抱上自己的小孩時,更忍不住潸然淚下。畢竟歷經多次票選區區第2名,安比德總算是如願以償

在獲獎感言中,安比德除了感謝隊友之外,也感謝了家人對他的支持。

This moment with Joel Embiid and his son Arthur is just so special 😭💙 pic.twitter.com/utjnTnsIbW