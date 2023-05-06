NBA／抱著兒子領取年度MVP 安比德情緒激動淚流滿面
東區第二輪塞爾蒂克和76人的比賽，雙方帶著前兩戰平手局面來到費城主場，賽前舉行了年度MVP頒獎儀式。斬斷約柯奇（Nikola Jokic）三連霸偉業的安比德（Joel Embiid），在球迷的「MVP」呼聲中享受了這光榮的一刻。
高舉獎盃的同時，安比德情緒顯得非常激動，特別是在抱上自己的小孩時，更忍不住潸然淚下。畢竟歷經多次票選區區第2名，安比德總算是如願以償
在獲獎感言中，安比德除了感謝隊友之外，也感謝了家人對他的支持。
This moment with Joel Embiid and his son Arthur is just so special 😭💙 pic.twitter.com/utjnTnsIbW— NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) May 5, 2023
安比德本季平均得到33.1分10.2籃板4.2助攻1.7阻攻，投籃命中率54.8%，連續兩年勇奪得分王。他最終在100張首輪選票中取得73票，並以總分915分擊退過去4年各拿下2座MVP的約柯奇以及安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。
安比德成為76人隊史第5位贏得年度MVP的球員，也是2001年的艾佛森（Allen Iverson）之後首位。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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