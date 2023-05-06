NBA／季後賽上場時間過多？杜蘭特：領了錢就要工作

今年季後賽開打至今，杜蘭特（Kevin Durant）平均上場時間居高不下，首輪面對陣容殘缺的快艇甚至平均上場44分鐘，對金塊兩戰也是平均40分鐘，對於一位曾經受過大傷、本季也屢有傷勢的資深球員來說，這樣的上場時間確實也引發討論。

不過面對媒體的提問，杜蘭特顯然不認為自己上場時間過多。「這就是球團付給我們錢的原因，」杜蘭特說，「哪怕要我們必須上場更多的時間，出手更多的投籃，我們必須得去做。」

在今年季後賽中，布克（Devin Booker）平均上場43分鐘，高居所有球員之冠，杜蘭特則以42.9分鐘僅追其後。

杜蘭特第2戰全場僅27投10中，寫下今年季後賽個人單場最差投籃表現，不過他依然維持冷靜的態度。「我還是跟平常一樣。持續閱讀比賽，保持侵略性。」

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