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NBA／J．格林扮奇兵 勇士扳平湖人
在系列賽首戰湖人隊綠葉范德比爾特扮演球隊贏球功臣後，衛冕軍勇士隊昨天的第二戰也有奇兵挺身而出，32歲的前鋒J・格林上場13分鐘就拿下15分，搭配上湯普森全場砍進8顆三分球拿下30分，終場勇士就以127：100大勝湖人，將系列賽扳成1：1平手。
勇士在主場首戰以5分差距不敵湖人後，昨天隨即做出陣容上的調整，由去年8月簽下的浪人前鋒J・格林頂替過去幾戰表現搶眼的魯尼先發，不僅拉快了勇士的攻守轉換節奏，他個人也在第三節單節進帳10分，幫助勇士擴大比分差距。
32歲J・格林在2012年選秀會未獲球隊青睞，後來與馬刺隊簽約但多數時間都在發展聯盟打滾，直到2015年加入灰熊隊後才獲得重用，之後轉戰快艇、金塊隊，今年在勇士上場時間都不多。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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