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NBA／勇士變陣封鎖湖人最大優勢 漢姆：他們堵住禁區

聯合新聞網／ 綜合報導
D.格林(左)、戴維斯(右)。 美聯社
D.格林(左)、戴維斯(右)。 美聯社

勇士今天在系列賽第二戰變陣，將J.格林（JaMychal Green）拉上先發，並嚴加看防湖人禁區。加上湯普森（Klay Thompson）等人外線發威，將勇士進攻空間拉開，終場以127：100大勝湖人。賽後湖人主帥漢姆（Darvin Ham）也稱讚勇士防守策略。

勇士首戰禁區被湖人完全打爆，罰球次數少23次。今天成功阻止湖人在禁區肆虐，對此漢姆解釋，「他們（勇士）堵住禁區的部分做得很好，阻止我們下滑到禁區，也減少我們的罰球次數。」

漢姆也特別稱讚D.格林（Draymond Green）防守能力，「這就是為什麼他一直待在最佳防守陣容中，他是優秀的防守對位者、也是很棒的防守溝通者。」

從戴維斯（Anthony Davis）僅攻下11分7籃板可見，湖人在禁區討不到便宜，對此漢姆強調要讓戴維斯在有利位置接球，「戴維斯經歷一場沉寂的比賽，我們要在這方面（戴維斯接球）做得更好，不能在同個地方摔倒2次。」

Draymond Green Anthony Davis

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