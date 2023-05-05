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NBA／帶病上陣籃板還搶贏湖人諸將 魯尼：若例行賽可能休兵
在身體有狀況的情況下，「灣區籃板魔獸」魯尼（Kevon Looney）在第2戰沒有先發上陣，改以替補身份上場，同時上場時間也有所限制。但即便如此，魯尼在出賽不到12分鐘內就拿下6分8籃板，甚至比湖人陣中任何一位球員還要高。
據報導指出，勇士隊醫塞萊布里尼（Rick Celebrini）曾告訴柯爾，魯尼的上場時間不能超過20分鐘。「他在比賽前約兩小時病倒了。所以讓格林（JaMychal Green）先發出賽有其意義，他會成為關鍵因素之一。」柯爾說。
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魯尼賽後也表示，「如果這場比賽只是例行賽，我可能就會選擇休兵了。但這是季後賽，我渴望上場奮戰。」
今年季後賽，魯尼在總籃板數、進攻籃板和防守籃板這3項數據都居聯盟第一。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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