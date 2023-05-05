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NBA／「沒奪冠就被解雇」 里拉德、林書豪聲援布丹霍澤

聯合新聞網／ 綜合報導
布丹霍澤下台一鞠躬。 法新社
布丹霍澤下台一鞠躬。 法新社

公鹿遭第八種子熱火爆冷淘汰後，總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）稍早也遭球隊開除，不只勇士主帥柯爾（Steve Kerr）為他抱不平，拓荒者隊里拉德（Damian Lillard）、華裔球星林書豪皆發文聲援。

布丹霍澤2018-19年賽季接下公鹿兵符，2021年率隊奪下總冠軍。今年季後賽開打前，例行賽戰績第一的公鹿被視為奪冠熱門，沒想到卻提前出局。布丹霍澤多次不喊暫停，被許多球迷視為頭號戰犯。

公鹿主將安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）先前在第5戰記者會否認賽季失敗，並以喬丹（Michael Jordan）15年6冠為例，說明沒有球隊總是在贏球。

里拉德在得知此消息後在推特寫下，「這個聯盟當教練只要沒奪冠，就會被解僱。」

林書豪則寫道，「布丹霍澤被解雇讓我很難過，很棒的教練。」

林書豪2018年7月被籃網交易至老鷹，當時布丹霍澤正好剛離開老鷹，接下公鹿兵符。反而是2019年短暫執教林書豪，並一起拚下總冠軍的暴龍總教練諾斯（Nick Nurse）日前下台，並沒有獲得林書豪等球星聲援。

Damian Lillard 林書豪

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