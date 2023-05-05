NBA／若湖人奪冠「祭品」有份？ 貝佛利：我跟衛少都要戒指

在淘汰灰熊隊、前進第二輪後，湖人隊逐漸進入「冠軍熱門」的討論範疇。而曾披紫金球衣的貝佛利（Patrick Beverley）見狀，在節目上表示，若湖人最終奪冠，自己跟衛斯特布魯克（Russell Westbrook）都要領到戒指。

湖人季中完成多筆交易，包括送出衛斯特布魯克，換來羅素(D'Angelo Russell)、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、畢斯利（Malik Beasley）；交易貝佛利收下班霸（Mo Bamba），而這些新成員幾乎都成了重要輪替，是湖人能谷底反彈的主因。

而同作為湖人進化的「祭品」，貝佛利在Podcast上分享，自己和衛斯特布魯克離開洛杉磯後的互動，「他對我說：『嘿貝佛利，如果湖人贏了，我要我的戒指。』，我則回答：『我不騙你，我們要穿上西裝跟靴子，我會在那等待那枚戒指。』」

雖然冠軍隊伍給予轉隊球員戒指並不稀奇，但兩人與湖人的分手方式，卻讓此事顯得有些微妙。衛斯特布魯克返鄉打球後，一直與隊伍格格不入，聲勢更墜至谷底；貝佛利則在離隊後多次爆料湖人內部問題，這些因素，都將影響事成可能性。

湖人季後賽之旅仍在持續，貝佛利與衛斯特布魯克卻已提前放暑假、迎來自由之身，明年會為哪隊效力、是否能戴上戒指，都還是未知數。

Should Russell Westbrook and Patrick Beverley get rings if the Lakers win a championship this year? 🤔



(via @GetUpESPN)pic.twitter.com/SBNuE36c45 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 4, 2023

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