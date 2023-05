NBA／若湖人奪冠「祭品」有份？ 貝佛利：我跟衛少都要戒指

在淘汰灰熊隊、前進第二輪後,湖人隊逐漸進入「冠軍熱門」的討論範疇。而曾披紫金球衣的貝佛利(Patrick Beverley)見狀,在節目上表示,若湖人最終奪冠,自己跟衛斯特布魯克(Russell Westbrook)都要領到戒指。

湖人季中完成多筆交易,包括送出衛斯特布魯克,換來羅素(D'Angelo Russell)、范德比爾特(Jarred Vanderbilt)、畢斯利(Malik Beasley);交易貝佛利收下班霸(Mo Bamba),而這些新成員幾乎都成了重要輪替,是湖人能谷底反彈的主因。

而同作為湖人進化的「祭品」,貝佛利在Podcast上分享,自己和衛斯特布魯克離開洛杉磯後的互動,「他對我說:『嘿貝佛利,如果湖人贏了,我要我的戒指。』,我則回答:『我不騙你,我們要穿上西裝跟靴子,我會在那等待那枚戒指。』」

雖然冠軍隊伍給予轉隊球員戒指並不稀奇,但兩人與湖人的分手方式,卻讓此事顯得有些微妙。衛斯特布魯克返鄉打球後,一直與隊伍格格不入,聲勢更墜至谷底;貝佛利則在離隊後多次爆料湖人內部問題,這些因素,都將影響事成可能性。

湖人季後賽之旅仍在持續,貝佛利與衛斯特布魯克卻已提前放暑假、迎來自由之身,明年會為哪隊效力、是否能戴上戒指,都還是未知數。

Should Russell Westbrook and Patrick Beverley get rings if the Lakers win a championship this year? 🤔



