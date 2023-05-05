NBA／格林力扛先發表現優異 柯爾：他把握住機會

面對首戰的失利，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）主動進行變陣，將陣中另一位格林（JaMychal Green）拉上先發，而將身體有恙的魯尼（Kevon Looney）放回替補陣容，意圖加強攻防機動性，打出更光速的小球流動。

而J.格林也不負眾望，上場不到13分鐘，9投6中包括3記三分球在內，獨拿15分2助攻，其中有10分出現在第三節，是勇士能夠轟垮湖人防線的關鍵因素之一。

賽後柯爾在接受採訪時讚賞了J.格林的優異發揮。「我為他感到驕傲，他透過積極態度並做好準備來贏得這個機會。由於很多原因，對他來說這是艱難的一年；但他一直都處於備戰狀態，他也充分利用了給予他自己的機會。」

對於J.格林適時的表現，湯普森（Klay Thompson）同樣讚不絕口。「他在首輪出賽時間不多，但上場還是發揮重要的作用。他是多麼棒的射手，也有很強的對抗能力，他向對手展現出10年老將的實力。這一輪系列賽他對我們實在太重要了。」

J.格林則說道：「能在與球隊合作一年後打出如此表現，我的感覺真的很棒。今年對我來說並不容易，但我獲得不少成長。」

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