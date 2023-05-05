NBA／季後賽第6度單場轟8三分球 湯普森：我確實手感火燙

勇士隊射手湯普森（Klay Thompson）在今天與湖人隊的系列賽第二戰，全場猛轟8顆三分球拿下30分，也是他生涯第6度在季後賽單場投進至少8顆三分球，創下聯盟的新紀錄，賽後他也直言自己今天確實手感火燙，將會把好狀態努力延續到客場。

在系列賽首戰就投進6顆三分球但球隊卻輸球的湯普森，今天再戰湖人手感依舊火燙，在首節打完勇士還落後的情況下，他第二節就挺身而出飆進4顆三分球、單節進帳14分，幫助勇士單節猛轟41分逆轉戰局。

KLAY THOMPSON IN #PLAYOFFMODE



30 PTS

8-11 3PM

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LAL/GSW Game 3: Sat, 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/HONpIWYheu — NBA (@NBA) 2023年5月5日

而本場比賽湯普森也繳出18投11中，拿下30分、3籃板的精采演出，談到自己的火燙手感，他說：「我今天感覺特別的好，過去幾場比賽我覺得自己還不是很準，但今天上場之後我的手感就相當火燙，我看了我前一場比賽的影片，發現出手都太著急了，所以今天我用了一些假動作來調整自己的節奏。」

對於接下來將轉戰湖人主場，湯普森也直言希望把好狀態延續下去，「我知道詹姆斯和戴維斯都看到今天發生的一切，現在我們已經是1：1平手了，接下來我們將到洛杉磯去，再拿下一場勝利。」

在今天比賽結束後，今年季後賽至今湯普森已經投進40顆三分球，僅次於隊友柯瑞（Stephen Curry）的43顆，兩人也分居聯盟前兩名，至於第3名則為塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）的25顆。

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