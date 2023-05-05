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NBA／勇士有「G2必勝方程式」 湖人也暗藏「G3不敗傳說」

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
勇士主場扳回一城，洛城兩戰能否穩住牽動著系列賽勝負關鍵。 法新社
勇士主場扳回一城，洛城兩戰能否穩住牽動著系列賽勝負關鍵。 法新社

勇士在第2戰展現驚人外線火力和全場跑動傳導的破壞力，在下半場狠狠痛擊了湖人，最終大贏27分，將系列賽首戰落敗後的下一戰連勝場次推進到16場。

雖然慘敗收場，但湖人至少達成了前兩戰客場拿下一勝的基礎目標，同時不僅勇士有「必勝方程式」，面對即將來臨的第三戰，湖人也有屬於自己的「不敗傳說」。

根據統計，當系列賽前兩戰雙方戰成1比1平手時，湖人已經在第3戰取得9連勝。

這項數據起自於2006年對太陽的首輪季後賽，當年湖人以西區第7進入季後賽，前兩場形成1勝1敗，之後他們連贏了第3戰和第4戰，取得聽牌優勢；但隨後太陽展開絕地大反攻，直接3連勝逆轉淘汰布萊恩（Kobe Bryant）率領的湖人。

之後2009年西區第二輪對火箭、2009年西區冠軍賽對金塊、2010總冠軍賽對塞爾蒂克、2011年西區首輪對黃烽、2020年西區首輪對拓荒者、2020年西區第二輪對火箭、2021年西區首輪對太陽、2023年西區首輪對灰熊，湖人都在1比1情況下贏得第3戰。

在這9次之中，湖人有6次最後都贏得該系列賽，其中在2009年和2020年更是一路過關斬將勇奪總冠軍。

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