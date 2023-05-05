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NBA／談冠軍教練離職潮 倖存者柯爾：公鹿主帥值得更好對待

聯合新聞網／ 綜合報導
公鹿稍早與布丹霍澤結束五季合作關係。 法新社
公鹿稍早與布丹霍澤結束五季合作關係。 法新社

「調度過慢」、「不喊暫停」，公鹿隊主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）在經歷譴責聲浪後，稍早被球隊開除。不過，同是冠軍教練的柯爾（Steve Kerr）卻在此時雪中送炭，為他打抱不平。

自2018~19賽季來到密爾瓦基後，布丹霍澤屢屢幫助公鹿在例行賽取得好成績，總計登頂東區龍頭三次、位居第三名兩次，並在2020-21賽季一舉拿下NBA冠軍。只是在首輪遭到第八種子熱火以4：1輕鬆淘汰後，布丹霍澤過往實績不再起眼，只能黯然離開這支球隊。

事實上，布丹霍澤並非近幾年首位被開除的冠軍教練。上賽季，因組成三巨頭的湖人隊戰績持續不振，在泡泡園區幫助球隊奪冠的佛蓋爾（Frank Vogel）就在季末與球隊分道揚鑣；而為暴龍隊取得隊史首冠的諾斯（Nick Nurse），也在前段時間離開多倫多。

NBA教頭真的不好當，在布丹霍澤被炒後，至此近四季已有3隊奪冠教頭被球隊開除。作為少數倖存、曾在近年奪冠的總教練，柯爾在記者會上也為布丹霍澤說話，「他是個好教練，就像你說的，公鹿幾年前才剛拿下總冠軍，執教期間也取得廣泛成功。這就是我們身處的環境，每支隊伍都抱著高度期待，但只有一支能贏，這對教練來說是個難過的消息。我們都相信布丹霍澤值得更好對待，但也像我說的，理解這工作的風險，每個人都很脆弱。」

在辭退布丹霍澤後，公鹿接著必須找尋代替人選，而這名新教頭壓力勢必不小，畢竟對這支近幾年的東區強權來說，冠軍就是他們的唯一目標。

公鹿 勇士 柯爾

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