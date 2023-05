NBA／談冠軍教練離職潮 倖存者柯爾：公鹿主帥值得更好對待

「調度過慢」、「不喊暫停」,公鹿隊主帥布丹霍澤(Mike Budenholzer)在經歷譴責聲浪後,稍早被球隊開除。不過,同是冠軍教練的柯爾(Steve Kerr)卻在此時雪中送炭,為他打抱不平。

自2018~19賽季來到密爾瓦基後,布丹霍澤屢屢幫助公鹿在例行賽取得好成績,總計登頂東區龍頭三次、位居第三名兩次,並在2020-21賽季一舉拿下NBA冠軍。只是在首輪遭到第八種子熱火以4:1輕鬆淘汰後,布丹霍澤過往實績不再起眼,只能黯然離開這支球隊。

事實上,布丹霍澤並非近幾年首位被開除的冠軍教練。上賽季,因組成三巨頭的湖人隊戰績持續不振,在泡泡園區幫助球隊奪冠的佛蓋爾(Frank Vogel)就在季末與球隊分道揚鑣;而為暴龍隊取得隊史首冠的諾斯(Nick Nurse),也在前段時間離開多倫多。

NBA教頭真的不好當,在布丹霍澤被炒後,至此近四季已有3隊奪冠教頭被球隊開除。作為少數倖存、曾在近年奪冠的總教練,柯爾在記者會上也為布丹霍澤說話,「他是個好教練,就像你說的,公鹿幾年前才剛拿下總冠軍,執教期間也取得廣泛成功。這就是我們身處的環境,每支隊伍都抱著高度期待,但只有一支能贏,這對教練來說是個難過的消息。我們都相信布丹霍澤值得更好對待,但也像我說的,理解這工作的風險,每個人都很脆弱。」

在辭退布丹霍澤後,公鹿接著必須找尋代替人選,而這名新教頭壓力勢必不小,畢竟對這支近幾年的東區強權來說,冠軍就是他們的唯一目標。

"This is the business we're in... Expectations every year for every team are so high, and only one team can win. It's sad news for the coaching profession."



Warriors coach Steve Kerr reacts to the Bucks firing Mike Budenholzer



