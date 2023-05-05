NBA／作客太陽主場該怎麼贏？約柯奇搞笑回應：希望他們投降
金塊隊季後賽第二輪強碰太陽隊，先在丹佛主場搶下2連勝，明天他們將作客鳳凰城，被問到如何客場作戰取勝，約柯奇（Nikola Jokic）稱希望太陽直接投降。
金塊已抵達鳳凰城備戰，今天訓練結束後，約柯奇被問到是否太陽將在主場捲土重來，對此約柯奇回應，「不會的朋友，我希望他們投降，拱手送我們勝利。」
對於是否有信心在客場2連戰搶下1場勝利，約柯奇則回說：「為什麼只有1場呢？」這回答展現約柯奇橫掃太陽的決心，他也補充說，「第3戰是必須贏下的比賽，我們有信心能做到。」
明天早上10點金塊將作客太陽主場，太陽控衛保羅（Chris Paul）確定因傷缺陣，太陽主帥威廉斯（Monty Williams）受訪時表示會啟用華倫（T.J. Warren）和洛斯（Terrence Ross）兩名前鋒。這場比賽對太陽來說非贏不可，因為NBA歷史沒有任何球隊在0：3落後情況下，逆轉成為系列賽贏家。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言