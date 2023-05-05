NBA／作客太陽主場該怎麼贏？約柯奇搞笑回應：希望他們投降

金塊隊季後賽第二輪強碰太陽隊，先在丹佛主場搶下2連勝，明天他們將作客鳳凰城，被問到如何客場作戰取勝，約柯奇（Nikola Jokic）稱希望太陽直接投降。

金塊已抵達鳳凰城備戰，今天訓練結束後，約柯奇被問到是否太陽將在主場捲土重來，對此約柯奇回應，「不會的朋友，我希望他們投降，拱手送我們勝利。」

對於是否有信心在客場2連戰搶下1場勝利，約柯奇則回說：「為什麼只有1場呢？」這回答展現約柯奇橫掃太陽的決心，他也補充說，「第3戰是必須贏下的比賽，我們有信心能做到。」

明天早上10點金塊將作客太陽主場，太陽控衛保羅（Chris Paul）確定因傷缺陣，太陽主帥威廉斯（Monty Williams）受訪時表示會啟用華倫（T.J. Warren）和洛斯（Terrence Ross）兩名前鋒。這場比賽對太陽來說非贏不可，因為NBA歷史沒有任何球隊在0：3落後情況下，逆轉成為系列賽贏家。

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