快訊

田馥甄登玉山「眼淚鼻水分不清」 曾格爾竟也來參一咖

從台灣吵到韓戰 大陸、南韓動真火？看習近平風向球

幹嘛那麼準時？日本鐵道「準點發車」的技術史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／勇士兩戰狂砍42記三分球 創隊史季後賽紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
勇士持續發揮外線優勢，克服首戰失利扳平系列賽。 路透社
勇士持續發揮外線優勢，克服首戰失利扳平系列賽。 路透社

儘管未能捍衛主場前兩戰勝利，但勇士能夠迅速從失利中反彈，並且痛宰湖人多達27分，顯示其全面開花的三分球威力和小球傳導運作，依然帶給紫金軍團莫大壓力。

在湯普森（Klay Thompson）的神射領軍下，勇士第二戰又飆進了21顆三分球，命中率高達5成，統計兩場比賽下來，勇士一共命中了42顆三分球，刷新隊史在季後賽連兩戰投進最多三分球的紀錄。

此外，勇士這幾年以來在系列賽首戰落敗後，第二戰已經取得16連勝的表現，這顯示出這支冠軍勁旅調整陣容應變戰術之快。

勇士接下來將前往洛杉磯作客，本季例行賽客場一條蟲的他們，兩場客場一共輸給湖人21分；勇士在首輪對國王的4場客場中拿到2勝，是能夠挺進第二輪的關鍵，球隊也期盼能在洛城打出好成績。

「現在是1比1平手了，我們得去洛杉磯，在那裡贏得下一場勝利。」湯普森說。

相關新聞

NBA／湯普森狂飆8記三分彈 勇士大勝湖人27分扳平系列賽

在系列賽首戰於主場吞敗後，勇士今天的第二戰隨即做出回應，在湯普森（Klay Thompson）全場狂飆8顆三分球、拿下3...

NBA／勇士兩戰狂砍42記三分球 創隊史季後賽紀錄

儘管未能捍衛主場前兩戰勝利，但勇士能夠迅速從失利中反彈，並且痛宰湖人多達27分，顯示其全面開花的三分球威力和小球傳導運作，依然帶給紫金軍團莫大壓力。 在湯普森（Klay Thompson）的神射

NBA／5年執教勝率近7成無用 公鹿主帥正式下課

就在公鹿被熱火完成史上第6次「老八傳奇」後，球團決定正式解除主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）的職務。 布丹霍澤是在2018-19年接掌公鹿，5年下來累積271勝120敗，勝率高達

NBA／不讓勇士必勝方程式專美於前 湖人也暗藏「G3不敗傳說」

勇士在第2戰展現驚人外線火力和全場跑動傳導的破壞力，在下半場狠狠痛擊了湖人，最終大贏27分，將系列賽首戰落敗後的下一戰連勝場次推進到16場。 雖然慘敗收場，但湖人至少達成了前兩戰客場拿下一勝的基

NBA／布魯克斯可能淡出聯盟？歐尼爾諷：可和魔獸稱霸台籃

灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）今年季後賽和湖人球星詹姆斯（LeBron James）發生衝突，灰熊最終遭淘汰，布魯克斯淪為美國球迷笑柄，還傳出灰熊和他的合作關係已結束。傳奇球星歐尼爾（

NBA／保羅第3戰缺陣太陽告急 艾頓：只是新的逆境

系列賽0：2落後的太陽隊，在今天宣布前一戰因為腹股溝傷勢退場的主控保羅（Chris Paul），明天在主場舉行的第3戰確...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦