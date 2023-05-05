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NBA／第二戰難得手感急凍 杜蘭特很冷靜：打的是心理戰

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特第二場比賽手感不佳，但自己並不擔心。 路透社
杜蘭特第二場比賽手感不佳，但自己並不擔心。 路透社

季後賽第二輪與金塊隊的第二戰，可說是太陽隊另一場惡夢，球隊不僅苦吞二連敗，還傷了控衛保羅(Chris Paul)，甚至主將杜蘭特（Kevin Durant）還陷入難得的低潮，不過，本人卻不擔心自己的狀況，強調自己「打的是心理戰」。

週二再度作客丹佛的系列賽第二戰中，太陽一度在比賽前半段掌握優勢，戰況卻於保羅（Chris Paul）傷退後風雲變色。失去指揮官，再加上杜蘭特外線12投2中、總計27投10中的掙扎表現，使太陽擋不住金塊反撲，終場以97：87敗下陣。

雖然作為招牌的投籃手感罕見低迷，杜蘭特賽後仍維持一貫冷靜，向記者表示，「我還是維持日常。大多時候，我打的是心理戰，所以當我投丟或掙扎時，那只是我在有空檔時，保持侵略性的方式。最重要的是閱讀比賽、找到我適合作什麼。」

太陽將在明日回到主場，迎來次輪第三戰，杜蘭特必須設法找回手感、帶領隊伍搶下一勝，否則將陷入0：3的絕境。

太陽 金塊 杜蘭特

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