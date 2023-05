NBA／第二戰難得手感急凍 杜蘭特很冷靜：打的是心理戰

季後賽第二輪與金塊隊的第二戰,可說是太陽隊另一場惡夢,球隊不僅苦吞二連敗,還傷了控衛保羅(Chris Paul),甚至主將杜蘭特(Kevin Durant)還陷入難得的低潮,不過,本人卻不擔心自己的狀況,強調自己「打的是心理戰」。

週二再度作客丹佛的系列賽第二戰中,太陽一度在比賽前半段掌握優勢,戰況卻於保羅(Chris Paul)傷退後風雲變色。失去指揮官,再加上杜蘭特外線12投2中、總計27投10中的掙扎表現,使太陽擋不住金塊反撲,終場以97:87敗下陣。

雖然作為招牌的投籃手感罕見低迷,杜蘭特賽後仍維持一貫冷靜,向記者表示,「我還是維持日常。大多時候,我打的是心理戰,所以當我投丟或掙扎時,那只是我在有空檔時,保持侵略性的方式。最重要的是閱讀比賽、找到我適合作什麼。」

太陽將在明日回到主場,迎來次輪第三戰,杜蘭特必須設法找回手感、帶領隊伍搶下一勝,否則將陷入0:3的絕境。

"I just stick to the same routine."



Kevin Durant on how he responds after an off shooting night.



Went 2-of-12 from 3 (10-of-27 overall) in Game 2 loss at Denver. #Suns #Nuggets #NBAPlayoffs pic.twitter.com/RLvGZfuEGY