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NBA／湯普森狂飆8記三分彈 勇士大勝湖人27分扳平系列賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湯普森第二戰大發神威助勇士狂勝。 歐新社
湯普森第二戰大發神威助勇士狂勝。 歐新社

在系列賽首戰於主場吞敗後，勇士今天的第二戰隨即做出回應，在湯普森（Klay Thompson）全場狂飆8顆三分球、拿下30分領軍下，以127：100擊敗湖人，將系列賽扳成1：1平手，也將高順位種子在季後賽首戰輸球後，第二戰贏球的紀錄推向16連勝。

勇士系列賽首戰在前三節一路落後的情況下，末節由柯瑞領軍一度扳平戰局，不過比賽倒數階段普爾兩次關鍵出手都落空，讓湖人以5分差距帶走勝利，而今天的第二戰依舊在勇士主場舉行，衛冕軍也隨即展開反撲。

勇士今天在防守端加強了對於前一場猛轟30分的戴維斯的防守壓力，不過卻也讓詹姆斯得到了機會，他在首節就多次撕裂勇士防線拿下14分，但勇士湯普森在第二節也做出回應，他單節投進4顆三分球同樣進帳14分，帶領勇士拉出41：23的攻勢反超前比數。

易籃後勇士手感持續加溫，頂上先發的前鋒格林（JaMychal Green）在該節中段連續飆分，先是幫助勇士將領先差距擴大到20分，隨後湯普森、迪文森佐（Donte DiVincenzo）、柯瑞（Stephen Curry）接連砍進三分球，反觀湖人在第三節詹姆斯僅拿下2分的情況下，攻勢嚴重受阻，讓勇士單節再打出43：24攻勢，並取得高達30分領先優勢，而湯普森在前三節打完已經投進8顆三分球拿下30分。

在比分差距過大的情況下，勇士與湖人末節也紛紛換上替補陣容為接下來到洛杉磯舉行的第三戰提前做準備，最終勇士也以27分差距擊敗湖人，將系列賽扳成1：1平手。

勇士今天在多點開花攻勢下共6人得分來到雙位數，其中湯普森季後賽生涯第6度單場得分30分並投進8顆以上三分球，創下聯盟次數最多紀錄，至於柯瑞則有20分、12助攻進帳，至於湖人則以詹姆斯拿下23分最佳，但其中21分集中在上半場，至於戴維斯則僅有11分、7籃板演出。

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