NBA／湯普森狂飆8記三分彈 勇士大勝湖人27分扳平系列賽

在系列賽首戰於主場吞敗後,勇士今天的第二戰隨即做出回應,在湯普森(Klay Thompson)全場狂飆8顆三分球、拿下30分領軍下,以127:100擊敗湖人,將系列賽扳成1:1平手,也將高順位種子在季後賽首戰輸球後,第二戰贏球的紀錄推向16連勝。

勇士系列賽首戰在前三節一路落後的情況下,末節由柯瑞領軍一度扳平戰局,不過比賽倒數階段普爾兩次關鍵出手都落空,讓湖人以5分差距帶走勝利,而今天的第二戰依舊在勇士主場舉行,衛冕軍也隨即展開反撲。

勇士今天在防守端加強了對於前一場猛轟30分的戴維斯的防守壓力,不過卻也讓詹姆斯得到了機會,他在首節就多次撕裂勇士防線拿下14分,但勇士湯普森在第二節也做出回應,他單節投進4顆三分球同樣進帳14分,帶領勇士拉出41:23的攻勢反超前比數。

易籃後勇士手感持續加溫,頂上先發的前鋒格林(JaMychal Green)在該節中段連續飆分,先是幫助勇士將領先差距擴大到20分,隨後湯普森、迪文森佐(Donte DiVincenzo)、柯瑞(Stephen Curry)接連砍進三分球,反觀湖人在第三節詹姆斯僅拿下2分的情況下,攻勢嚴重受阻,讓勇士單節再打出43:24攻勢,並取得高達30分領先優勢,而湯普森在前三節打完已經投進8顆三分球拿下30分。

Steph Curry (20 PTS, 12 AST, 7-12 FG) helps the @warriors to a big Game 2 win!



The series will shift to Los Angeles tied at 1-1 🍿



📅 Game 3: Saturday, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/3xXKsj23Oe