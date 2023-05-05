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NBA／布魯克斯可能淡出聯盟？歐尼爾諷：可和魔獸稱霸台籃

聯合新聞網／ 綜合報導
布魯克斯。 法新社
布魯克斯。 法新社

灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）今年季後賽和湖人球星詹姆斯（LeBron James）發生衝突，灰熊最終遭淘汰，布魯克斯淪為美國球迷笑柄，還傳出灰熊和他的合作關係已結束。傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）也嘲諷他，「可以和霍華德（Dwight Howard）聯手稱霸台灣籃壇。」

布魯克斯曾在贏球後嗆詹皇已經老了，不過詹皇很快與隊友完成復仇，淘汰灰熊。布魯克斯也成為球迷揶揄對象，並做許多他身穿海外職籃球衣的合成圖。

歐尼爾近日在節目上點評布魯克斯，「當你開始賺錢，就自我感覺良好。當你和莫蘭特（Ja Morant）一起打球，就忘記自己是誰。」歐尼爾認為布魯克斯的嘴上功夫，遠優於籃球能力，如果不反省，就會淡出聯盟。

主持人對於布魯克斯將淡出聯盟感到驚訝，歐尼爾作出解釋並順便嘲諷在台灣T1聯盟打球的「魔獸」霍華德，「誰想簽他？他身材和投籃都不好。我最近看到很多布魯克斯和霍華德同隊的梗圖，他們明年能稱霸台灣籃壇。」

Dillon Brooks

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