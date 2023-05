NBA／湯普森化身「G2湯」 季後賽6次8顆三分球史上第一

沒有等到大家熟悉的第6戰,湯普森(Klay Thompson)提前在第2戰化身「G2湯」!

上半場轟進19分的湯普森,第三節即便易籃,火力還是不停歇。他在這一節又砍進3記三分球獨拿11分,勇士凌厲的跑動傳導模式加上外線全面開火,讓湖人防線完全崩潰,單節繳出65%投籃命中率,更砍進8記三分球,打出43比24的巨大比分差,一口氣拉開到30分差距,幾乎是宣告比賽進入垃圾時間。

根據統計,湯普森單場得到30分,寫下今年季後賽個人最高得分紀錄;此外,他砍進了8記三分球,生涯季後賽第6次至少轟進8記三分球,持續高居歷史第一,隊友柯瑞(Stephen Curry)也不過累積4次。湯普森季後賽單場命中最多三分球是11顆。

頂上先發的格林(JaMychal Green),此役完全成了狙擊對手的超級奇兵。他9投6中包括3記三分球拿下15分,其中10分出現在第三節,是勇士小球能夠大幅領先的關鍵因素之一。至於柯瑞則是充分穿針引線的工作,活化團隊攻勢,拿下20分12助攻,今年季後賽首度助攻上雙。

湖人方面,戴維斯(Anthony Davis)三節打完不過拿到11分7籃板4助攻,至於上半場得到21分的詹姆斯(LeBron James),第三節也無力應對勇士的強力攻防,只得到2分,甚至多次為了判決向裁判抱怨,反而吞下技術犯規,打得十分苦悶。在雙星都受挫的情況下,湖人可說是兵敗如山倒。

