NBA／保羅第3戰缺陣太陽告急 艾頓：只是新的逆境

系列賽0：2落後的太陽隊，在今天宣布前一戰因為腹股溝傷勢退場的主控保羅（Chris Paul），明天在主場舉行的第3戰確定將無法出賽，球隊明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）就表示，儘管他們都很想念保羅，但必須靠著團隊戰力來彌補缺口。

太陽在系列賽前兩戰於客場輸球，還意外傷了主控保羅，儘管太陽總教練威廉斯（Monty Williams）表示，對於保羅的回歸感到樂觀，但今天太陽仍是宣布保羅將無法趕上明天的第3戰，讓系列賽落後的太陽處境變得更加險峻。

談到保羅將缺陣，杜蘭特在今天受訪時說：「顯然我們會想念保羅，還有他帶來的東西，但我們仍必須要一起打好接下來的比賽，盡量不要想太多，試著多轉移球，讓全隊一起參與，讓自己處在一個好的位置。」

而中鋒艾頓（Deandre Ayton）也說：「這對我們來說只是新的逆境，但這就是季後賽的一部分，它可以啟發我們，現在我們必須砥礪自己，我有點為我們現在的處境感到開心，因為我們已經沒有更多可以失去了。」

至於金塊隊總教練馬龍（Michael Malone）則表示，保羅毫無疑問就史上最佳的控球後衛，還能幫助全隊都變得更好，「他是我見過最好的組織者之一，同時也是競爭者、領導者，少了他，我們下場比賽可能會看到佩恩（Cameron Payne）打更多的時間，甚至是華倫（T.J. Warren）和洛斯（Terrence Ross）會有更多得分機會，但不論保羅是否上陣，我們還是必須拿出最好的表現，這是不變的思維，接下來可能會有更多攻勢結束在布克（Devin Booker）與杜蘭特手中。」

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