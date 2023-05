NBA／詹姆斯飆21分無用 湯普森上半場神射助勇士領先

西區季後賽第二輪首戰失利的勇士,為了避免主場被全面攻破,第2戰主動換陣,將陣中另一位格林(JaMychal Green)拉上先發,魯尼(Kevon Looney)則是回歸替補,組成一個更具機動性的陣容。

在裁判沒有太多吹判的情況下,加上雙方頻頻外線出手,節奏打得十分快速,勇士靠著團隊超過5成命中率,加上湯普森(Klay Thompson)發揮神射威力,三分球7投5中,獨拿19分,半場打完幫助勇士取得67比56的領先優勢。

Warriors look to even the series... they lead late in Q2 on ESPN. pic.twitter.com/hLyXFlrnL5