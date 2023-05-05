NBA／詹姆斯飆21分無用 湯普森上半場神射助勇士領先

西區季後賽第二輪首戰失利的勇士，為了避免主場被全面攻破，第2戰主動換陣，將陣中另一位格林（JaMychal Green）拉上先發，魯尼（Kevon Looney）則是回歸替補，組成一個更具機動性的陣容。

在裁判沒有太多吹判的情況下，加上雙方頻頻外線出手，節奏打得十分快速，勇士靠著團隊超過5成命中率，加上湯普森（Klay Thompson）發揮神射威力，三分球7投5中，獨拿19分，半場打完幫助勇士取得67比56的領先優勢。

KLAY'S FIFTH THREE.

HE'S GOT 19.



Warriors look to even the series... they lead late in Q2 on ESPN. pic.twitter.com/hLyXFlrnL5 — NBA (@NBA) May 5, 2023

面對對方體型較小的陣容，詹姆斯（LeBron James）首節火力全開，8投6中獨拿14分，加上八村壘替補上場貢獻8分，取得33比26領先優勢。

不過勇士很快在第二節展開反擊，迪文森佐（Donte DiVincenzo）和湯普森接連外線開火，勇士打出一波14比4的攻勢，迅速超前比分；湯普森這一節火力四射，個人轟進4記三分球砍下14分，勇士隨後又是一輪猛攻，將差距擴大到兩位數。

KLAY HEATING UP 🔥



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勇士上場9位球員人人都有分數進帳，柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）各拿下8分；湖人則是看詹姆斯表演，單是前兩節他就13投9中攻下兩隊最高21分，八村壘三分球4投全中也進帳14分。倒是首戰表現強勢的戴維斯（Anthony Davis），上半場幾乎熄火，7投僅2中，得到4分5籃板4助攻。

LEBRON AT THE BUZZER 🚨



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