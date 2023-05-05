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NBA／公鹿炒掉布丹霍澤 總管：為下一個總冠軍準備

中央社／ 綜合外電報導
布丹霍澤下台一鞠躬。 美聯社
布丹霍澤下台一鞠躬。 美聯社

密爾瓦基公鹿總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）兩年前帶領球隊奪得50年來首冠，本季例行賽拿下全聯盟戰績最佳的成績後，卻在季後賽出現「一輪遊」的窘境，今天遭到開除。

公鹿本季例行賽拿下全NBA最佳的58勝24敗成績，但身為東區頭號種子，卻在季後賽首輪意外遭邁阿密熱火以4比1淘汰出局，寫下難堪的「老八傳奇」。

在一封給球迷的公開信中，公鹿總裁費金（Peter Feigin）和總經理霍斯特（Jon Horst）解釋了他們開除布丹霍澤的原因。

他們說：「今天，我們宣布密爾瓦基公鹿與布丹霍澤分道揚鑣。」

「這對我們來說，是個很艱難的決定。布丹霍澤帶領球隊打出5個出色的球季，也讓公鹿拿下50年來第一座總冠軍，並走進持續保持成功的年代。」

「我們十分感激布丹霍澤，幫助公鹿建立起贏球的文化和領導力。」

「在我們為下一個總冠軍準備的過程中，這是個讓我們重新專注並振作起來的機會。」

53歲的布丹霍澤曾在聖安東尼奧馬刺擔任助理教練長達17年，2013年到2018年擔任亞特蘭大老鷹總教練，隨後掌公鹿兵符至今；他在馬刺擔任助教時獲得4枚冠軍戒指，在公鹿時也率隊拿過1次總冠軍，在效力老鷹時期，於2015年首度獲選為年度最佳教練。

2018年離開老鷹僅3週後，布丹霍澤就被聘為公鹿教頭。在他督軍的5個球季，公鹿每年都打進季後賽。

2019年二度獲選為年度最佳教練的布丹霍澤，在執教公鹿的第一年就率隊打進東區冠軍賽，並贏得前兩戰的勝利，但之後被當年拿下總冠軍的多倫多暴龍連贏4場，最終無緣爭冠。

公鹿2021年在總冠軍賽打完6場比賽後，擊敗鳳凰城太陽，終結半個世紀的冠軍荒。

布丹霍澤在老鷹、公鹿擔任總教練期間，一共拿下484勝317負的成績。在公鹿5季期間，他4度率隊拿下單季超過50勝的成績，3季位居東區龍頭。

公鹿接下來最重要的事，是要搞定幾筆重要的合約，續留接下來兩年合約陸續到期的球員，尤其陣中超級球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）希望身邊的隊友能具競爭力，才可以一起爭取總冠軍。

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