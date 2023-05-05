NBA／5年執教勝率近7成無用 公鹿主帥正式下課

就在公鹿被熱火完成史上第6次「老八傳奇」後，球團決定正式解除主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）的職務。

布丹霍澤是在2018-19年接掌公鹿，5年下來累積271勝120敗，勝率高達69.3%，3個賽季成為東區戰績最佳，幾乎都是東區冠軍的強力競爭者，更在2020-21年率領球隊奪下睽違50年的總冠軍。

不過由於多數季後賽公鹿屢屢表現不如預期，其臨場應變和調度人力頗受質疑，奪冠之前就已經傳出高層對於其執教能力有所動搖。

在2021年奪冠之後，公鹿選擇和布丹霍澤簽下3年合約，將在2024-25年賽季結束後到期，不過隨著公鹿首輪難堪出局，布丹霍澤自然也成了頭號戰犯人選。

公鹿總管霍斯特（Jon Horst）在聲明中表示：「做出這個改變的決定非常艱難。布丹霍澤帶領我們的球隊在過去5個賽季取得難以置信的成功，贏得過去50年來第一個總冠軍，並持續取得成功。我們很感激布丹霍澤打造出贏球文化。這是一次我們重新聚焦和激勵球隊的機會，繼續為下一個總冠軍而努力。」

udn討論區