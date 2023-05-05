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NBA／安比德歸隊 76人遭強襲慘輸

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
76人隊安比德（中）昨天回歸，在禁區打得強勢。（歐新社）
76人隊安比德（中）昨天回歸，在禁區打得強勢。（歐新社）

在奪得生涯首座年度MVP後，76人隊一哥安比德在昨天傷癒歸隊出戰塞爾蒂克隊，不過卻遭到對手狂轟20顆三分球，最終76人也以87：121吞敗，將帶著平手局勢回到費城。安比德也直言儘管短時間內自己無法打出過往的侵略性，但不會畏懼挑戰。

安比德在前天擊敗約柯奇、安戴托昆波拿下生涯首座年度MVP，在昨天歸隊的他原希望能將獲獎的好運分享給球隊。開賽後安比德也確實打出強勢表現，包括接連送出阻攻，還有一次爆扣演出，不過前一場在主場輸球的塞爾蒂克火力全開，全場三分球出手51次命中20顆，在下半場逐漸擴大領先差距，最終也順利將系列賽扳平。

談到目前膝傷恢復狀況，安比德說：「能夠復出感覺真的很棒，我沒有想到在場上時的移動狀況可以那麼好，這讓我有點意外，但這也代表我成長了許多，知道如何照顧自己的身體。我知道要在短時間內恢復過去的侵略性是不可能的，第三場比賽我可能也會打得很生疏，但我還是會面對挑戰。」

儘管安比德的歸隊未能替球隊帶來勝利，但76人隊友哈里斯直言安比德的回歸帶給球隊很大的安定感，「我不是要為他找藉口，但季後賽第二輪不論強度還是身體對抗都提升了，他目前還不能拿出百分之百狀態，但他全力以赴了，接下來的第三戰他將會統治賽場。」

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