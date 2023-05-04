NBA／讚詹姆斯在防守端表現 湖人主帥：他的油箱還有油

NBA季後賽進行到分區準決賽，在萬眾矚目「湖勇大戰」首戰，湖人靠著強大的禁區優勢成功告捷，以戴維斯(Anthony Davis)為核心禁區防守迫使勇士半數出手在三分線外。在賽後湖人主帥漢姆(Darvin Ham)除了稱讚戴維斯主宰力，也提到詹姆斯(LeBron James)作為二線協防角色功不可沒。

湖人的強悍禁區從火鍋數就可以略知一二，全隊一共搧出10記麻辣鍋，其中戴維斯、詹姆斯雙星就佔了超過一半，可謂以身作則帶動防守。戴維斯本身就是球隊的防守核心，季後賽至今的防守威嚇力並不令人意外；但年過38歲的詹姆斯依舊能在防守端做出貢獻，令許多球迷感到驚奇。

賽後湖人總教練漢姆被問及詹姆斯表現，他不吝稱讚他的防守充滿效率，「對戰勇士的無球防守十分重要，詹姆斯盡了很大一份力，他的阻攻、強硬籃板，增加了我們在防守端的靈活度」。這場比賽詹姆斯送3三次阻攻，包含末節曾賞了柯瑞(Stephen Curry)一個大火鍋。

「在進攻上他也做出正確的選擇，有時卡位有時指揮跑位，他不用承擔所有的進攻，因此當我們需要他站出來時，他的油箱裡還有油能投關鍵球。」湖人及勇士將在明天台北時間早上九點迎來系列賽第二戰。

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