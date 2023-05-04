NBA／名記稱灰熊不要布魯克斯 經紀人回嗆：散播假消息領袖

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）昨天爆料，灰熊隊不打算留下布魯克斯（Dillon Brooks），他的經紀人喬治（Mike George）今反駁此消息，並怒嗆查拉尼亞散播假消息。

查拉尼亞是《ESPN》「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的徒弟，兩人是聯盟最具公信力的記者。查拉尼亞昨天在推特寫下，「布魯克斯任何情況下都不會被灰熊帶回。」

喬治今天上前NBA球員雷迪克節目上反駁此消息，「我不確定灰熊是否想讓布魯克斯成為代罪羔羊，但如果有人把這段話發在推特上，就是那個人想讓布魯克斯成為代罪羔羊。我打賭這段話不是來自灰熊隊。」

喬治也在個人推特發文標記查拉尼亞並寫下，「散播假消息攻擊球員的領袖。為何聯盟中有球員和這傢伙聊天，我不敢相信。」

@ShamsCharania the leader of spreading false news and attacking players. Why any player in the league talks to this guy blows my mind. #weirdo https://t.co/Coj2b0aY6E — Mike George (@MikeGTdot) 2023年5月3日

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