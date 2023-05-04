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NBA／怕字母哥被問倒？ 公鹿決定不辦球季總結記者會

聯合新聞網／ 綜合報導
安戴托昆波。 路透
安戴托昆波。 路透

公鹿例行賽拿下聯盟最佳戰績，季後賽首輪卻意外被第8種子熱火淘汰，據消息指出，他們將不會舉辦一年一度的賽季總結記者會，引發許多球迷聯想。

公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）先前在第5戰記者會否認賽季失敗，並以喬丹（Michael Jordan）15年6冠為例，說明沒有球隊總是在贏球，引起正反兩面評價。

公鹿被淘汰後過一周時間，球團遲遲未召開記者會。公鹿隨隊記者內恩（Eric Nehm）今發文指出，公鹿確定不會召開記者會。消息一出，許多球迷猜測總管霍斯特（Jon Horst）或總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）可能即將離隊。

Giannis Antetokounmpo

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