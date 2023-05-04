NBA／詹姆斯無球進攻大增 格林直呼太詭異

湖人與勇士隊昨天在西區季後賽第二輪交手，首場比賽雙方就打得相當拉鋸，最終湖人也以5分差距搶下系列賽首勝，而本場比賽儘管各界都將焦點放在表現搶眼的湖人前鋒戴維斯（Anthony Davis）身上，但勇士前鋒格林（Draymond Green）賽後也表示，詹姆斯在這場比賽無球進攻的次數明顯比以往多出更多，是他們必須盡快調整的地方。

詹姆斯在昨天與勇士之戰繳出22分、11籃板、4助攻，儘管數據比不上過去季後賽對戰勇士時亮眼，不過與詹姆斯已經在季後賽交手多年的格林卻直言，詹姆斯在本場比賽增加了無球進攻的次數，而不再像以往一樣將球留在手中主導戰局，讓他直言相當「詭異」。

「詹姆斯正在打一種完全不同風格的比賽，一種完全不同於我們過去看到的比賽。」格林賽後在錄製個人Podcast節目時說：「發現這一點讓我們覺得很有趣，因為你總是不習慣看到詹姆斯在打無球，這是我們必須盡快適應的事情，這可不是典型的詹姆斯主導比賽方式，可以說是有點詭異。」

事實上格林早在今年湖人與灰熊的系列賽中就發現了詹姆斯的改變，現在湖人更多時候是將控球工作落在了羅素（D'Angelo Russell）、里夫斯（Austin Reaves）、施羅德（Dennis Schroder）3人身上，讓詹姆斯不需要像是過去一樣包辦起帶球、組織進攻的工作。

而這樣的改變不僅能讓38歲的詹姆斯在體能負擔上減輕不少，更能專注於得分和防守上的工作，更重要的是釋出球權讓更多湖人球員有發揮空間，團隊打法上也將變得更加多元。

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