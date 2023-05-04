NBA／保羅傷勢比預想輕微 太陽主帥：我很樂觀
太陽隊季後賽第二輪0：2落後金塊隊，當家控衛保羅（Chris Paul）還傷到腹股溝。先前有消息指出他將至少缺席3場比賽，但太陽總教練威廉斯（Monty Williams）今天表示，保羅傷勢比想像中樂觀。
保羅今天做完檢查，但仍無法進行訓練，威廉斯透露傷勢比預想的輕微，「他的腹股溝沒有撕裂，我們很感激事情沒想像中的糟糕。」
對於保羅G3能否回歸，威廉斯表示，「我很樂觀。我相信我們的醫療團隊，可以讓保羅從困境中回歸，讓我們拭目以待。」
保羅即將在美國時間5月6日過38歲生日，儘管他身手已不如前幾年，但對太陽的重要性不亞於杜蘭特（Kevin Durant）及布克（Devin Booker）。原因是替補控衛佩恩（Cameron Payne）才剛傷癒復出，上一戰接替保羅上場，7投僅1中。
佩恩今天受訪表示，「我們有能力走出這個困境，現在回到主場，工作是搶下1場勝利。」太陽除了保羅和佩恩外，只剩布克、李（Damion Lee）、沙米特（Landry Shamet）有客串控衛經驗，陣容該如何安排，對威廉斯將是一大挑戰。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言