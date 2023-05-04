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NBA／保羅傷勢比預想輕微 太陽主帥：我很樂觀

聯合新聞網／ 綜合報導
保羅(右)。 美聯社
保羅(右)。 美聯社

太陽隊季後賽第二輪0：2落後金塊隊，當家控衛保羅（Chris Paul）還傷到腹股溝。先前有消息指出他將至少缺席3場比賽，但太陽總教練威廉斯（Monty Williams）今天表示，保羅傷勢比想像中樂觀。

保羅今天做完檢查，但仍無法進行訓練，威廉斯透露傷勢比預想的輕微，「他的腹股溝沒有撕裂，我們很感激事情沒想像中的糟糕。」

對於保羅G3能否回歸，威廉斯表示，「我很樂觀。我相信我們的醫療團隊，可以讓保羅從困境中回歸，讓我們拭目以待。」

保羅即將在美國時間5月6日過38歲生日，儘管他身手已不如前幾年，但對太陽的重要性不亞於杜蘭特（Kevin Durant）及布克（Devin Booker）。原因是替補控衛佩恩（Cameron Payne）才剛傷癒復出，上一戰接替保羅上場，7投僅1中。

佩恩今天受訪表示，「我們有能力走出這個困境，現在回到主場，工作是搶下1場勝利。」太陽除了保羅和佩恩外，只剩布克、李（Damion Lee）、沙米特（Landry Shamet）有客串控衛經驗，陣容該如何安排，對威廉斯將是一大挑戰。

Chris Paul

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