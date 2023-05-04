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NBA／助國王鹹魚大翻身 麥克乃爾獲選年度最佳總管

聯合新聞網／ 綜合報導
麥克乃爾。 截圖自NBA官方推特
麥克乃爾。 截圖自NBA官方推特

國王隊例行賽高居西區第3，暌違17年重返季後賽，最終止步首輪。繼教頭布朗（Mike Brown）及球星福克斯（De'Aaron Fox）相繼獲選最佳教頭與關鍵球員兩大獎後，總管麥克乃爾（Monte McNair）也獲選年度最佳總管。

麥克乃爾去年季中送出未來之星哈利柏頓（Tyrese Haliburton），換回明星中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis），這筆交易當時受不少球迷質疑，而國王上季仍舊無緣季後賽。

不過麥克乃爾休賽季相當活躍，選秀大會摘下前鋒穆雷（Keegan Murray）、自由市場簽下蒙克（Malik Monk）、從老鷹隊交易來赫爾特（Kevin Huerter），上述三名新援都具備出色投射能力，成為球隊主力球員。更重要的是聘請執教經歷豐富的布朗擔任總教練，將國王改造成聯盟進攻效率第一的球隊。

國王主力前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）本季結束後合約正式到期，他的去留成為麥克乃爾首要課題。另外投射型長人萊爾斯（Trey Lyles）也將進入自由市場，他先前公開表示希望能留在國王。

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