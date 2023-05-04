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NBA／MVP也越不過的檻 安比德季後賽對戰綠衫軍1勝9敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
安比德季後賽生涯對戰「綠衫軍」的戰績是1勝9敗。 路透社
安比德季後賽生涯對戰「綠衫軍」的戰績是1勝9敗。 路透社

76人隊在今天迎回剛拿下生涯首座例行賽MVP的球隊一哥安比德（Joel Embiid），不過因為膝傷缺陣多場的他，在今天僅出賽27分鐘拿下15分、3籃板，最終76人也以34分差距不敵塞爾蒂克隊，讓安比德季後賽生涯對戰「綠衫軍」的戰績來到1勝9敗。

安比德在日前與籃網隊的系列賽第3戰打完後就因為膝傷缺陣，不過昨天他也在聯盟公布的年度MVP票選結果中擊敗強敵約柯奇（Nikola Jokic）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），獲得生涯首座年度MVP獎。

而今天安比德也在與「綠衫軍」的系列賽第二戰歸隊，原希望將獲獎的好運能為球隊加持，但最終在整場受制於「綠衫軍」防守下，76人就遭到對手扳平戰局，接下來將回到主場應戰。

對於復出首戰未能幫助球隊取勝，安比德賽後說：「今天對手打得比我們有迫切性，反觀我們卻無法執行好戰術，我們原希望把兩場客場都贏下來，但大家都知道這不容易，塞爾蒂克是一支優秀的隊伍，當他們吞敗後，肯定會做出回應。」

談到自己目前膝蓋狀況時，安比德則說：「能夠復出感覺真的很棒，我沒有想到在場上時的移動狀況可以那麼好，這讓我有點意外，但這也代表我成長了許多，知道如何照顧自己的身體。」

76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）也表示，安比德歸隊後表現略為生疏本來就是在他預期之內，但更重要的是他已經能上場跟隊友起奮戰，「我認為他今天移動狀況是相當不錯的，只是一開始的進攻還是跟過去有點不同，但我一點都不擔心。」

根據統計數據，塞爾蒂克過去對陣安比德在陣的76人時，勝率高達6成45，是聯盟所有球隊最高，而在今天比賽結束後，安比德季後賽對戰「綠衫軍」的戰績也來到1勝9敗，似乎成為新任年度MVP難以跨越的檻。

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