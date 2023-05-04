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NBA／安比德歸隊76人輸更多 綠軍布朗：他仍值得拿MVP

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
塞爾蒂克今天大勝76人，攻下25分的布朗仍說安比德值得拿MVP。 路透社
塞爾蒂克今天大勝76人，攻下25分的布朗仍說安比德值得拿MVP。 路透社

系列賽首站在主場失守後，「綠衫軍」塞爾蒂克隊今天觸底反彈，在球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）全場僅出賽19分鐘拿下7分情況下，塞爾蒂克仍有5名球員得分來到雙位數，最終以34分的差距輕取76人隊、扳平戰局，賽後塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）也直言，前一場的失利讓團隊很憤怒，但今天用防守表現討了回來。

塞爾蒂克在與76人的系列賽首戰，遭到76人哈登（James Harden）全場猛轟45分吞敗，且該場比賽76人一哥安比德（Joel Embiid）還因為膝傷缺陣，對於「綠衫軍」來說是錯失了絕佳的贏球機會。

而今天的第二戰，76人雖然迎回了剛奪下生涯首座MVP獎的安比德，但塞爾蒂克也展開反擊，整場比賽有三節將76人得分限制在22分以下，其中包括第三節打出一波35：16的攻勢奠定勝基，讓雙方將以1：1平手轉戰費城再戰。

塞爾蒂克總教練馬祖拉直言，前一場比賽的失利讓全隊都為自己表現感到憤怒，並且在今天用防守作出回應，「我認為今天我們的防守帶動了進攻，整場比賽我們都打得非常棒，進攻更是相當流暢，尤其是今天的三分球出手在第三節中段時就已經超越上一場。」

76人迎回安比德卻吞下慘敗。 路透社
76人迎回安比德卻吞下慘敗。 路透社

塞爾蒂克今天以布朗（Jaylen Brown）攻下25分表現最佳，談到在安比德歸隊的情況下球隊仍是以大比分差距勝出，布朗說：「我們能贏下這場比賽很重要，安比德毫無疑問值得拿下這座MVP，但今天我們必須贏。接下來我們將會到一個充滿敵意的環境比賽，不過這肯定會很有趣，我們也必須要繼續打出塞爾蒂克的球風。」

至於今天拿下15分的史馬特（Marcus Smart）也說：「安比德看起來還沒恢復到百分之百，但他是一名勇士，更是今年的MVP，不過我們不在乎他現在恢復的狀態是百分之50還是80，對我們來說他都很難以對付。」

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