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NBA／格林力挺波爾出手三分球 自責G1打得跟屎一樣
勇士昨天（3日）以112：117不敵湖人，後衛波爾（Jordan Poole）關鍵時刻超大號三分球未進，引發球迷議論，不過陣中老大哥格林（Draymond Green）公開力挺波爾這次出手。
「我知道每個人都在討論這球，坦白說我喜歡這個投籃選擇，因為他投籃能力很好，且有一次好機會。對，有人認為他可以帶近再出手，但那不是我們輸球的主因」格林說。
格林昨天上場34分鐘，繳出6分7助攻4籃板3阻攻的數據，還陷入犯規麻煩。對此他坦承自己表現很差，「我打得跟屎一樣，我對自己的表現感到噁心。我必須打得更聰明，不讓球隊在陣容調動或其他事情陷入困難。」
勇士例行賽主場戰績33勝8敗，高居聯盟第3，不過他們目前在季後賽苦吞主場2連敗。明天（5日）他們將繼續在主場迎戰湖人，有不能再輸的壓力。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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