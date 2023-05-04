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NBA／AD打44分鐘下半場沒休過 湖人主帥：負荷管理的意義

聯合新聞網／ 綜合報導
戴維斯。 路透
戴維斯。 路透

湖人昨天以117：112險勝勇士，最大功臣無疑是砍下30分23籃板的戴維斯（Anthony Davis）。他昨日全場奮戰44分鐘，其中下半場完全沒休息，證明自己相當耐戰。湖人主帥漢姆（Darvin Ham）也指出，例行賽「負荷管理」發揮作用。

戴維斯過去被部分球迷戲稱「痛痛人」，2021年季後賽首輪第四戰，他因腹股溝傷退，缺席剩餘所有比賽，湖人也慘遭淘汰。近兩年戴維斯持續受傷病所困，今年例行賽尾聲湖人爭奪季後賽席次時，漢姆卻執意進行負荷管理，受許多球迷批評。

本場比賽是戴維斯湖人生涯第5度打滿下半場，對此漢姆解釋，「這就是負荷管理的意義，如果要進行負荷管理，我們就要在例行賽控制好他們的體能，才能讓他們在季後賽能打更長的時間。」

漢姆也強調季後賽調度與例行賽不同，「進入季後賽後，必須縮小輪替陣容，讓主力球員打更久。主力球員必須提早回到場上，待更長的時間。」

Anthony Davis

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