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NBA／范德比爾特守柯瑞 湖人取勝推手

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
范德比爾特（左）全力壓制柯瑞（右），成為湖人隊獲勝功臣。（路透）
范德比爾特（左）全力壓制柯瑞（右），成為湖人隊獲勝功臣。（路透）

NBA湖人隊在今年季中啟動衛斯特布魯克交易案時，范德比爾特或許是交易包裹中最不受關注的球員，這次季後賽卻成為湖人一路取勝的重要推手，不僅首輪成功壓制灰熊隊後衛莫蘭特，昨天對勇士隊系列賽首戰更於前三節牽制柯瑞，成為湖人以117：112率先開胡的功臣之一。

24歲的范德比爾特在2018年選秀會第二輪第41順位才被魔術隊選入，隨後被交易到金塊隊，生涯前兩季幾乎沒有太多上場時間；但在轉戰灰狼隊後，他衝搶籃板的拚勁，以及能從1號位守到5號的防守能力逐漸受到重用，生涯第3季就站上先發，甚至成為灰狼、爵士隊的防守核心之一。

今年季中因衛斯特布魯克交易案來到湖人後，范德比爾特就讓詹姆斯戴維斯讚譽有加，甚至稱他「就像瑞士刀」，尤其扛起看防對手主力得分手的重擔，與戴維斯一內一外的防線成為湖人最大屏障。

來到季後賽後，范德比爾特先讓莫蘭特3場比賽得不到20分，昨天前三節僅讓柯瑞拿下13分，成為湖人領先的關鍵，他說：「防守柯瑞這種頂級球員很難，甚至無球時變得更加危險，如果放鬆一秒鐘，就可能要付出代價；但我有很多隊友幫忙補防，大家全場都在追著對手，讓他們不好出手。」

范德比爾特的防守也讓戴維斯、詹姆斯火力全開，分別攻下30分、23籃板以及22分、11籃板；賽後談到戴維斯表現，詹姆斯說：「湖人是一支擁有統治力大個子傳統的球隊，這就是為什麼那些傳奇球衣被高掛在上方，未來戴維斯退休後也會在那裡，他正在展示自己為什麼是聯盟最好球員之一。」

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