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NBA／年度MVP 安比德拿下

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
76人隊球星安比德奪下生涯首座年度MVP。（美聯社資料照片）
76人隊球星安比德奪下生涯首座年度MVP。（美聯社資料照片）

NBA官方昨天公布年度MVP票選結果，76人隊中鋒安比德在100張首輪選票中取得73票，並以總分915分擊退過去4年各拿下兩座MVP的金塊約柯奇公鹿安戴托昆波，拿下個人生涯首座年度MVP。

儘管目前在季後賽持續受到膝蓋傷勢所苦，安比德仍在MVP票選勝出，擊敗兩位強敵約柯奇、安戴托昆波；在得知獲獎消息後，安比德說：「不知道該從何時開始說起，這已經是一段很長的時間，我付出許多的努力並經歷很多，不僅僅是籃球而已，這感覺真的很好。」

過去幾年幾乎都能擠進年度MVP最終討論名單的安比德，今年繳出平均33.1分、54.8％命中率雙雙創下職業生涯新高，另外還有10.2籃板、4.2助攻和1.7阻攻的全能數據，得獎實至名歸。

雖然約柯奇、安戴托昆波未能拿下個人生涯第3座年度MVP，但與安比德一同完成國際球員連續5年獲獎的創舉，前一位美籍球員獲獎已經是2018年的哈登，安比德也成為MVP獎改以喬丹重新命名後首位獲獎者。

安比德 安戴托昆波 約柯奇 喬丹 76人 哈登 公鹿 金塊

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