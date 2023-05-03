T1聯盟／谷毛唯嘉末節挺身 獵鷹退海神系列賽聽牌

高雄全家海神今天回到主場迎戰台南台鋼獵鷹，在首節一度落後達到18分的情況下，雖然在第三節一度逆轉戰局，不過末節卻再次出現進攻斷電的狀況，讓獵鷹由辛巴與谷毛唯嘉領軍再要回領先優勢，最終獵鷹就以97：88取得系列賽2：1聽牌優勢。

在系列賽前兩戰打完戰成1：1平手後，海神今天回到主場再戰獵鷹，首節再度面臨獵鷹巨人連線的轟炸，光是德古拉與阿修羅在首節就聯手拿下23分，比起海神團隊的20分還多出3分，而海神射手于煥亞還在首節僅打3分鐘的情況下，就接連吞下違反運動精神犯規，遭到驅逐出場，讓獵鷹在首節一度取得18分領先。

不過第二節海神在防守端逐漸給獵鷹施加壓力，讓獵鷹單節僅拿下17分，反觀海神在主控布銳克曼領軍下進攻火力逐漸甦醒，上半場打完海神已經追到10分差距。

易籃後海神延續進攻火力，剛獲選4月份MVP的胡瓏貿更是單節投進2顆三分球進帳8分，加上新秀邱子軒單節也進帳7分，在第三節倒數階段胡瓏貿上籃得手後，海神一度反超前比數。

末節獵鷹主控李漢昇吞下個人本場比賽第二次違反運動精神犯規遭到驅逐出場，不過比賽最後6分半鐘獵鷹布拉與谷毛唯嘉領軍打出一波16：2的攻勢再度逆轉戰局，其中谷毛唯嘉在李漢昇退場後更是扛起重任單節進帳9分，幫助獵鷹最終以9分差距勝出，在5戰3勝系列賽取得2：1聽牌。