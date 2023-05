NBA／草根軍團的逆襲！熱火落選大軍得分破季後賽多項紀錄

東區第二輪季後賽,熱火隊今日繼續作客尼克隊主場,雖然最終以105:111落敗,但在主將巴特勒(Jimmy Butler)缺陣下,還能與對手鏖戰至最後一刻仍讓人敬佩,尤其本戰的「落選秀軍團」撐起攻勢締造了多項紀錄。

熱火主力在季後賽紛紛倒下,除了很早便因傷在首輪就退出戰場的赫洛(Tyler Herro)、歐拉迪波(Victor Oladipo),季後賽化身喬丹(Michael Jordan)屢屢力挽狂瀾的巴特勒,也在次輪首戰扭傷右腳、缺席今日第二戰。原先外界認為,尼克應能輕易的澆熄缺少主將的熱火,沒想到整場比賽雙方經歷了16次領先交替、13次平手後,尼克才驚險收下勝利。

而熱火能將比賽懸念帶至最後一刻的主因,便是他們的「落選秀軍團」超給力。這些選秀會乏人問津的球員在今天扛起了火力輸出,包含馬丁(Caleb Martin)砍下22分8籃板、 文森(Gabe Vincent)拿下21分送出5助攻、、史特魯斯(Max Strus)獲得17分,再加上羅賓森(Duncan Robinson)與海史密斯(Haywood Highsmith),熱火這群落選秀們總計貢獻了74分。

根據《ESPN Stats & Info》,這是自1966年實施現代選秀制度以來,落選秀在一場季後賽中的最高得分。不僅如此,這是史上第五場落選秀合計拿下超過50分的比賽,且過去四次皆是由熱火締造,也是第一次有兩位落選球員能同場砍下超過20分,足見這群草根球員的毅力十足強大。

雖然熱火的角色球員們努力撐住場面,但他們仍須王牌巴特勒回歸,才有機會贏下這個系列賽。本周日兩隊將前往邁阿密進行第三場對決,屆時巴特勒上場與否,將大大影響戰局走向。

The Heat's 74 points by undrafted players are the most by any team in a playoff game in the Modern Era (since 1966). pic.twitter.com/NFGkUPMWpS