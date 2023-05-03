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NBA／草根軍團的逆襲！熱火落選大軍得分破季後賽多項紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火是聯盟少數輪替由落選秀撐起的隊伍，圖為攻下22分的馬丁。 美聯社
熱火是聯盟少數輪替由落選秀撐起的隊伍，圖為攻下22分的馬丁。 美聯社

東區第二輪季後賽，熱火隊今日繼續作客尼克隊主場，雖然最終以105：111落敗，但在主將巴特勒（Jimmy Butler）缺陣下，還能與對手鏖戰至最後一刻仍讓人敬佩，尤其本戰的「落選秀軍團」撐起攻勢締造了多項紀錄。

熱火主力在季後賽紛紛倒下，除了很早便因傷在首輪就退出戰場的赫洛（Tyler Herro）、歐拉迪波（Victor Oladipo），季後賽化身喬丹（Michael Jordan）屢屢力挽狂瀾的巴特勒，也在次輪首戰扭傷右腳、缺席今日第二戰。原先外界認為，尼克應能輕易的澆熄缺少主將的熱火，沒想到整場比賽雙方經歷了16次領先交替、13次平手後，尼克才驚險收下勝利。

而熱火能將比賽懸念帶至最後一刻的主因，便是他們的「落選秀軍團」超給力。這些選秀會乏人問津的球員在今天扛起了火力輸出，包含馬丁（Caleb Martin）砍下22分8籃板、 文森（Gabe Vincent）拿下21分送出5助攻、、史特魯斯（Max Strus）獲得17分，再加上羅賓森（Duncan Robinson）與海史密斯（Haywood Highsmith），熱火這群落選秀們總計貢獻了74分。

根據《ESPN Stats & Info》，這是自1966年實施現代選秀制度以來，落選秀在一場季後賽中的最高得分。不僅如此，這是史上第五場落選秀合計拿下超過50分的比賽，且過去四次皆是由熱火締造，也是第一次有兩位落選球員能同場砍下超過20分，足見這群草根球員的毅力十足強大。

雖然熱火的角色球員們努力撐住場面，但他們仍須王牌巴特勒回歸，才有機會贏下這個系列賽。本周日兩隊將前往邁阿密進行第三場對決，屆時巴特勒上場與否，將大大影響戰局走向。

熱火 尼克 巴特勒

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