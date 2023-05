NBA／「現代神獸」主宰戰局 勇士眾將盛讚湖人AD攻守全能

眾所矚目的「湖勇大戰」稍早揭開序幕,最終由湖人隊以117:112擊敗勇士隊先下一城,勝負主因,勇士眾將與教頭異口同聲盛讚對手主宰攻守兩端的戴維斯(Anthony Davis)。

勇士上一輪面對國王,找到沙波尼斯的缺陷並成功降低他的影響力,加上魯尼(Kevon Looney )「超人」瘋狂吸籃板,7場有3戰抓超過20個籃板,因此在油漆區並未失勢;但面對入選75大球星的湖人戴維斯可就不是這麼一回事了,賽前就被外界預期護框能力更好的他會是勇士最大痛點,今天首戰也確實如此。

戴維斯繼前一輪讓新科年度最佳防守球員傑克森(Jaren Jackson Jr.)吃癟後,這位「現代神獸」今天對勇士在內線予取予求,狂砍33分、摘下23籃板,皆為全場最高,另外還送出5助攻與4阻攻,成為除了「石佛」鄧肯(Tim Duncan)外,史上第二位在季後賽單場進帳30分、20籃板、5助攻、3阻攻的球員。再加上不列入數據的多次干擾投籃,可說是一己之力帥湖人攻下勇士主場。

對於戴維斯的表現,同樣以防守見長的格林(Draymond Green)在賽後受訪讚譽有加,「他是個好球員、好護框者,投籃在今天也有所建樹。」

今天投進6顆三分的柯瑞(Stephen Curry)也表達相同意見,「他們知道要阻止我們投三分,雖然我們今天還是出手50(實際為53)次。對手不斷在中距離施壓,讓我們被迫進到油漆區,允許戴維斯影響我們出手,空間被收縮地非常快。」

勇士總教練柯爾(Steve Kerr)也點出戴維斯今天的影響力,「你可以看錄影帶,你可以研擬策略,但你必須實際對比賽、球員有所感受。戴維斯這場比賽打得很好,很明顯地,他主宰了我們,蓋四個火鍋,以及其他貢獻。」並表示他就是湖人的防守中樞,「湖人這幾個月以來就是聯盟防守最好的球隊之一,而戴維斯貢獻了一大部分。」

兩隊二次交手將在後天展開,勇士勢必要設法在攻防兩端限制戴維斯,才能帶著均勢迎接客場賽事。

