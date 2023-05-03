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NBA／「現代神獸」主宰戰局 勇士眾將盛讚湖人AD攻守全能

聯合新聞網／ 綜合報導
戴維斯今日攻守兩端發揮全能，勇士也臣服。 美聯社
戴維斯今日攻守兩端發揮全能，勇士也臣服。 美聯社

眾所矚目的「湖勇大戰」稍早揭開序幕，最終由湖人隊以117：112擊敗勇士隊先下一城，勝負主因，勇士眾將與教頭異口同聲盛讚對手主宰攻守兩端的戴維斯（Anthony Davis）。

勇士上一輪面對國王，找到沙波尼斯的缺陷並成功降低他的影響力，加上魯尼(Kevon Looney )「超人」瘋狂吸籃板，7場有3戰抓超過20個籃板，因此在油漆區並未失勢；但面對入選75大球星的湖人戴維斯可就不是這麼一回事了，賽前就被外界預期護框能力更好的他會是勇士最大痛點，今天首戰也確實如此。

戴維斯繼前一輪讓新科年度最佳防守球員傑克森(Jaren Jackson Jr.)吃癟後，這位「現代神獸」今天對勇士在內線予取予求，狂砍33分、摘下23籃板，皆為全場最高，另外還送出5助攻與4阻攻，成為除了「石佛」鄧肯（Tim Duncan）外，史上第二位在季後賽單場進帳30分、20籃板、5助攻、3阻攻的球員。再加上不列入數據的多次干擾投籃，可說是一己之力帥湖人攻下勇士主場。

對於戴維斯的表現，同樣以防守見長的格林（Draymond Green）在賽後受訪讚譽有加，「他是個好球員、好護框者，投籃在今天也有所建樹。」

今天投進6顆三分的柯瑞（Stephen Curry）也表達相同意見，「他們知道要阻止我們投三分，雖然我們今天還是出手50（實際為53）次。對手不斷在中距離施壓，讓我們被迫進到油漆區，允許戴維斯影響我們出手，空間被收縮地非常快。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也點出戴維斯今天的影響力，「你可以看錄影帶，你可以研擬策略，但你必須實際對比賽、球員有所感受。戴維斯這場比賽打得很好，很明顯地，他主宰了我們，蓋四個火鍋，以及其他貢獻。」並表示他就是湖人的防守中樞，「湖人這幾個月以來就是聯盟防守最好的球隊之一，而戴維斯貢獻了一大部分。」

兩隊二次交手將在後天展開，勇士勢必要設法在攻防兩端限制戴維斯，才能帶著均勢迎接客場賽事。

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