NBA／與湖人偉大禁區球員齊名！詹皇：AD球衣會被退休

湖人今天以117：112險勝勇士，第二輪系列賽開門紅。戴維斯本場比賽完全主宰禁區，全場攻下30分23籃板，還搧出4火鍋。賽後詹姆斯（LeBron James）直言戴維斯（Anthony Davis）的球衣會被湖人退休。

湖人從例行賽尾聲開始，每場比賽都有不能輸的壓力，詹姆斯認為這幫助球隊提前進入狀態，「我們已經打季後賽式籃球2個半月，這讓我們按部就班，在季後賽正確地打球。我們今晚打球很靈活，我們知道勇士在主場有多出色，並承受住這點。這對球隊來說是很重要的一步。」

詹姆斯也再次盛讚戴維斯，「湖人悠久的歷史中，一直擁有具統治力的大個子球員，在籃下總是不可忽視的威脅，這就是他們球衣被高掛在球場的原因。當戴維斯退休後，球衣也會被掛起來。」

戴維斯賽後直言勇士相當強大，信心是獲勝關鍵，「我們還沒完成任何事，我們知道勇士的能力，要回去看重播，看那些地方能變得更好，尤其是最後5分鐘。」

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