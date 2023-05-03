NBA／一生只督你一人！ 詹姆斯一路「跟防」柯瑞到敵營

勇士隊與湖人隊第二輪輪系列賽正式展開，雙方也沒辜負外界期待，比賽多次交換領先，直到最後一刻才分出勝負。雖然氣氛緊張，場上卻出現了詹姆斯（Lebron James）在暫停時一路跟防柯瑞（Stephen Curry）到勇士板凳區的逗趣畫面。

在第二節剩下7分23秒，兩隊戰至41：41平手、進入暫停的緊張時刻，攝影機卻拍到，當詹姆斯看到柯瑞要回到板凳時，他馬上跟了上去，一路上還對著柯瑞念念有詞，柯瑞則略為搖頭，並沒有太多回應，甚至到柯瑞已經坐下時，詹姆斯都還在勇士板凳區。

賽後，當被問到這段過程時，柯瑞如此解釋，「他只是對著我開玩笑，說要一路防守我，直到我坐回板凳」。事實上，這不是兩名巨星本場比賽首次互動，他們也被捕捉到在準備上場時，於場邊有說有笑的畫面。

雖然本場比賽由湖人拿下首勝，但兩隊實力相當接近，或許未來還會有很多場比賽，能見識兩名巨星的有趣互動。

lebron follows steph back to the bench, what is even happening here pic.twitter.com/GqcIN5raPz — Grant Marek (@Grant_Marek) May 3, 2023

Steph explains why LeBron followed him to the end of the Warriors' bench pic.twitter.com/H9Uwoh61nF — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) May 3, 2023

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