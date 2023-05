NBA／一生只督你一人！ 詹姆斯一路「跟防」柯瑞到敵營

勇士隊與湖人隊第二輪輪系列賽正式展開,雙方也沒辜負外界期待,比賽多次交換領先,直到最後一刻才分出勝負。雖然氣氛緊張,場上卻出現了詹姆斯(Lebron James)在暫停時一路跟防柯瑞(Stephen Curry)到勇士板凳區的逗趣畫面。

在第二節剩下7分23秒,兩隊戰至41:41平手、進入暫停的緊張時刻,攝影機卻拍到,當詹姆斯看到柯瑞要回到板凳時,他馬上跟了上去,一路上還對著柯瑞念念有詞,柯瑞則略為搖頭,並沒有太多回應,甚至到柯瑞已經坐下時,詹姆斯都還在勇士板凳區。

賽後,當被問到這段過程時,柯瑞如此解釋,「他只是對著我開玩笑,說要一路防守我,直到我坐回板凳」。事實上,這不是兩名巨星本場比賽首次互動,他們也被捕捉到在準備上場時,於場邊有說有笑的畫面。

雖然本場比賽由湖人拿下首勝,但兩隊實力相當接近,或許未來還會有很多場比賽,能見識兩名巨星的有趣互動。

lebron follows steph back to the bench, what is even happening here pic.twitter.com/GqcIN5raPz