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NBA／柯爾稱波爾英雄球是好的出手 柯瑞力挺：相信他的能力

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞直言自己對於波爾最後的大號三分出手選擇沒有意見，也相信他有能力可以把球投進。 路透社
柯瑞直言自己對於波爾最後的大號三分出手選擇沒有意見，也相信他有能力可以把球投進。 路透社

勇士隊今天對湖人隊季後賽首戰，於比賽倒數階段原有機會追平比數，不過波爾（Jordan Poole）接連兩波進攻都未能命中，轉播單位還一度拍下柯瑞（Stephen Curry）在波爾三分球出手不進後，露出相當無奈的表情，不過賽後柯瑞直言自己對於波爾的出手選擇沒有意見，也相信他有能力可以把球投進。

勇士與湖人系列賽首戰今天在勇士主場開打，前三節打完勇士仍處於落後，直到第四節才由柯瑞領軍發起反撲，並在比賽最後1分38秒追平比數，但接下來湖人靠著羅素（D'Angelo Russell）與詹姆斯（LeBron James ）連得3分後，波爾卻是連兩次出手都未能命中，讓湖人最終以5分差距帶走勝利。

其中比賽最後9.1秒勇士三分落後，柯瑞在受到湖人雙人包夾的情況下，將球送到波爾手中，波爾也毫不猶豫在三分線外出手，不過球卻彈框而出，而這次出手後轉播單位也拍下柯瑞無奈的表情，甚至有不少批評波爾強出頭的聲浪。

對於外界的批評，柯瑞仍是在賽後選擇力挺小老弟，「我對他的出手選擇沒有意見，我很相信他的能力，並認為他會把球投進，大家都對他有信心。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也出面緩頰，他說：「當時柯瑞被包夾，而那是一次很棒的投籃機會，波爾有機會投進那一球，我對於那次出手很滿意，他之前已經投進6顆三分球，那一球也投得很好。」

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