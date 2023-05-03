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NBA／哈利柏頓力挺波爾出手大號三分球 佛萊：難怪你在這

聯合新聞網／ 綜合報導
波爾(左)。 法新社
波爾(左)。 法新社

勇湖大戰今天上演，勇士比賽尾聲打出14：0的攻勢一度追平比分，湖人很快要回3分領先，可惜手感火燙的波爾（Jordan Poole）關鍵時刻出手超大號三分球未命中、無緣二度追平，這次出手的合理性引發熱議，溜馬球星哈利柏頓（Tyrese Haliburton）力挺波爾，卻遭退役名將佛萊（Channing Frye）開酸。

勇士最後關頭以112：115落後。球權自然在當家球星柯瑞（Stephen Curry）手上，湖人也迅速使出包夾戰術。柯瑞即時將球傳出去，沒想到波爾卻在時間還剩10秒左右時，突然出手28呎三分球，球只勉強碰到籃框，被湖人搶下籃板掌握重要球權，最終帶走勝利。

哈利柏頓今受邀上節目觀看比賽，主持人和佛萊對這次出手都相當傻眼，不過哈利柏頓卻表示，「我不會對這次出手感到憤怒，是我也會出手。」

佛萊聽見此話後立刻開玩笑說：「這就是為什麼你和我們在這裡。」現場三人臉上都洋溢著笑容。

事實上波爾今天三分球11投6中，是全隊最準的球員。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也為子弟兵緩頰，「那是他可以命中的投籃，很開心有那次進攻機會。對我們來說是一次很棒的投籃。」

Jordan Poole

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