NBA／戴維斯鬼神數據追平鄧肯 浪花三兄弟666也創紀錄

湖人隊今天與勇士隊展開激烈的攻防大戰，最終湖人在戴維斯（Anthony Davis）、詹姆斯（LeBron James）攜手攻下53分領軍下，以117：112擊敗勇士，兩人也成為聯盟史上首對在季後賽同場拿下至少20分、10籃板、5助攻、3阻攻的同隊搭擋。

湖人在季後賽第二輪首戰作客勇士主場，在攻守兩端打出亮眼表現，不僅全隊5人得分雙位數，防守端更是成功牽制住了勇士進攻火力，戴維斯、詹姆斯和范德比爾特（Jarred Vanderbilt）攜手送出9次阻攻，范德比爾特更在前三節成功限制住柯瑞（Stephen Curry），讓他僅攻下13分。

戴維斯拿下30分、23籃板、5助攻、4抄截。 法新社

本場比賽湖人也寫下多項紀錄，包括詹姆斯、戴維斯成為聯盟史上首對在季後賽同場同隊繳出20分、10籃板、5助攻、3阻攻的搭擋，其中拿下30分、23籃板、5助攻、4抄截的戴維斯，更是成為除了「石佛」鄧肯（Tim Duncan）外，史上第二位在季後賽單場進帳30分、20籃板、5助攻、3阻攻的球員。

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30 points

23 rebounds

5 assists

4 blocks



Lakers take the 1-0 series lead ‼️#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/T1qnAXsOC2 — NBA (@NBA) 2023年5月3日

至於勇士部分，柯瑞、湯普森（Klay Thompson）、波爾（Jordan Poole）也創下聯盟史上首組在季後賽同場同隊都砍進至少6顆三分球的3人組合。

柯瑞領軍反擊功虧一簣。 路透社

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