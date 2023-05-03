NBA／安東尼重回麥迪遜花園 尼克給足面子用影片致意「傳奇」

尼克與熱火兩隊今天在麥迪遜廣場花園上演激戰，最終由尼克以111：105成功滅火、系列賽扳平戰局。不過除了贏球讓全場興奮外，還有一件事吸引了紐約球迷的眼光，那就是「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的「回歸」。

在今日比賽中，安東尼雖然僅是以觀眾身分到場，而非任何紀念活動嘉賓，麥迪遜廣場花園仍以十足禮數歡迎他，趁比賽空檔在大螢幕上播放他過往效力尼克的精華片段，並將鏡頭對準甜瓜，讓他接受觀眾歡呼，搭配「尼克傳奇」的字卡，可說是給足了面子。

Knicks fans gave Carmelo Anthony a loud ovation during Game 2 tonight 👏🏽



(via @Krisplashed)pic.twitter.com/wk8dxbzudn — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 3, 2023

安東尼在2010-2011年賽季中段，從金塊隊被交易至尼克，自此開啟他的大蘋果生涯，並與今天也到場的史陶德邁爾（Amare Stoudemire）等球星聯手，帶領尼克連續三年闖入季後賽，並曾在2012-13賽季突破首輪，次輪才遭溜馬隊淘汰，為球隊近年來相對輝煌的時刻。

不過，自此之後，安東尼與尼克逐漸走下坡，之後與季後賽徹底無緣。他也在後續「禪師」傑克森（Phil Jackson）主導球隊、要求他打三角戰術時，兩人發生糾紛，最後在2017-18賽季被交易至雷霆隊，結束與紐約的賓主關係。

雖然分手的不算和睦，但藉由今日蒞臨現場助陣，安東尼與尼克已冰釋前嫌，球隊也在他的加持下拿下這場勝利，將於星期天前往邁阿密打第三戰，試圖要回領先。

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