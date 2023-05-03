NBA／可惜沒如果！喬治嘆：雙星健康一定能打贏太陽

快艇隊於季後賽首輪，一度在雷納德（Kawhi Leonard）單核帶領下取得首勝，可惜最後仍因他受傷報銷，遭太陽隊淘汰。這也讓同樣因傷缺席整個系列賽的喬治（Paul George）感嘆，若是兩人健康一定能戰勝對手。

雖然在例行賽合體了大半賽季，喬治卻在賽季收官階段遭遇右膝傷勢，一路休到季後賽首輪都未能回歸；而雷納德雖在首輪前兩戰仍有亮相，第三戰也因膝蓋半月板受傷，第三戰後就高掛免戰牌，只能和喬治一起在板凳上看著球隊結束球季。

事實上少了兩位明星側翼的快艇，並沒有如外界預期一瀉千里，靠著衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、鮑威爾（Norman Powell）等人將士用命，每場都將戰局拖至最後一刻才遺憾落敗，這讓外界不禁疑問，若雙星沒受傷，現在與金塊隊在次輪交戰的，是否就是快艇了。

對於這個猜想，喬治在個人Podcast節目上表達相同看法，「這是個我覺得我們都健康的話，應該要贏下來的系列賽。我絕對相信，隊伍具備所有能擊敗太陽的要素。」也分享因傷錯過球季的心情，「隨著年紀增長，這尤其令人沮喪，你看著今年像一坨X，另一年不一定是浪費，卻又錯過競爭機會。」

雷納德與喬治至今已合作四季，繳出的成績無疑是令人失望的，兩人勢必得在往後賽季維持健康，才能讓快艇達到外人眼中「奪冠熱門」的期待。

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