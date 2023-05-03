快訊

噁！流動廁所糞水排入台東秘境蝴蝶谷 遊客戲水傻眼：想吐了

NBA文字直播／勇士得分小空窗 湖人羅素開火挹注三節領先8分

1天周旋2女！北市議員吳志剛再爆緋聞 3周內5度幽會熟女

NBA／追上安東尼季後賽主場得分紀錄 布朗森：特別夜晚

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

在系列賽首戰於主場輸球後，尼克隊今天再戰熱火隊，在熱火一哥巴特勒（Jimmy Butler）缺陣的情況下，由藍道（Julius Randle）、布朗森（Jalen Brunson）與巴瑞特（RJ Barrett）攜手狂飆79分給予對手重擊，最終以111：105、6分差距扳平戰局。

尼克今天系列賽第二戰迎回日前因為腳踝扭傷缺陣的前鋒藍道，他隨即為球隊貢獻25分、12籃板、8助攻的全能數據，談到自己的傷勢狀況，藍道說：「我接受治療，很高興能回來，腳踝痛不痛對我來說並不重要，只要出賽就願意做任何事幫球隊取勝。」

尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）直言，不僅藍道打得很強硬，為球隊奠定基調，拿下24分的巴瑞特更是功不可沒，「他為我們打了一場偉大的比賽，讓我感受到我們有很多球員想要努力拿下這場比賽。」

至於系列賽首戰三分球手感冰冷的布朗森，今天飆進6顆三分球，成為尼克自2013年安東尼（Carmelo Anthony）以來，第一位季後賽在主場拿下30分的球員；今天安東尼也在場邊觀戰，布朗森說：「這是特別的夜晚，我必須找到讓心態變得更加強悍的方法。」

延伸閱讀

NBA／安東尼場邊助陣 布朗森30分率尼克險勝沒巴特勒的熱火

NBA／上回是安東尼時代！尼克暌違10年再闖季後賽次輪

NBA／尼克傷藍道照演下剋上 4比1淘汰騎士晉級次輪

尼克鐵血防守被低估 騎士含淚認證這支紐約強隊

相關新聞

Live／勇湖大戰新篇章 AD半場23分、勇士浪花28分相抗衡

勇士、湖人隊暌違32年在季後賽再度交手，兩隊陣中也匯集聯盟5名現役最多冠（4冠）球員，分別為湖人詹姆斯及勇士柯瑞、湯普森、格林、伊古達拉，勝出的一方將有機會靠著今年奪冠霸占榜首，讓這系列賽話題性不斷。

NBA／勇士上半場下三分雨 AD狂攻23分助湖人領先1分

勇湖大戰G1文字直播看這裡 眾所矚目的季後賽「勇湖大戰」今天登場，兩隊指標球星柯瑞（Stephen Curry）和詹姆斯（LeBron James）2018年後首度在季後賽交鋒，賽前兩人間沒有煙

NBA／安東尼場邊助陣 布朗森30分率尼克險勝沒巴特勒的熱火

熱火主將巴特勒（Jimmy Butler）因傷缺陣與尼克隊系列賽G2，不過熱火面仍展現強大團隊戰力，一路奮戰到第四節，才被布朗森（Jalen Brunson）三分球逆轉戰局，尼克終場以111：105收

NBA／MVP喬丹獎揭曉 安比德大勝約柯奇、字母哥如願獲獎

NBA官方在今天公布年度MVP票選結果，76人中鋒安比德（Joel Embiid）最終在100張首輪選票中取得73票，並...

NBA／傳灰熊與布魯克斯分手 美媒：他想要2500萬美元均薪

灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）近2季在場上充滿許多爭議，包括害勇士隊小裴頓（Gary Payton II）受傷以及對詹姆斯（LeBron James）出言不遜，他本季合約正式到期，傳出

NBA／季後賽魔咒再臨 保羅因傷至少缺席三場比賽

有了杜蘭特(Kevin Durant)後被視為奪冠熱門的太陽隊，現在卻糗了，不僅在季後賽次輪以0：2落後金塊隊，更傳出昨天腹股溝拉傷的主控保羅（Chris Paul）傷勢不樂觀，至少要缺席3場比賽，最

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦