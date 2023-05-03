NBA／追上安東尼季後賽主場得分紀錄 布朗森：特別夜晚

在系列賽首戰於主場輸球後，尼克隊今天再戰熱火隊，在熱火一哥巴特勒（Jimmy Butler）缺陣的情況下，由藍道（Julius Randle）、布朗森（Jalen Brunson）與巴瑞特（RJ Barrett）攜手狂飆79分給予對手重擊，最終以111：105、6分差距扳平戰局。

尼克今天系列賽第二戰迎回日前因為腳踝扭傷缺陣的前鋒藍道，他隨即為球隊貢獻25分、12籃板、8助攻的全能數據，談到自己的傷勢狀況，藍道說：「我接受治療，很高興能回來，腳踝痛不痛對我來說並不重要，只要出賽就願意做任何事幫球隊取勝。」

尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）直言，不僅藍道打得很強硬，為球隊奠定基調，拿下24分的巴瑞特更是功不可沒，「他為我們打了一場偉大的比賽，讓我感受到我們有很多球員想要努力拿下這場比賽。」

至於系列賽首戰三分球手感冰冷的布朗森，今天飆進6顆三分球，成為尼克自2013年安東尼（Carmelo Anthony）以來，第一位季後賽在主場拿下30分的球員；今天安東尼也在場邊觀戰，布朗森說：「這是特別的夜晚，我必須找到讓心態變得更加強悍的方法。」

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