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NBA／支持老東家湖人還是勇士？ K湯父親：誰贏我都不會輸
湖人與勇士暌違32年再度於季後賽交手，勇士球星湯普森（Klay Thompson）的父親老湯普森（Mychal Thompson）受外界矚目，因為他曾是湖人奪冠功臣，被問到要支持湖人還是兒子，老湯普森也給出答案。
「這會是很棒的籃球比賽，無論如何我都不會輸。如果我的兒子贏球，我會很興奮；如果湖人贏球，我也會很開心」老湯普森說。
老湯普森指出系列賽勝敗的關鍵在於防守，他看好晉級的球隊贏下西區冠軍，「必須尊重金塊和太陽隊，但我認為這會是很棒的系列賽，贏家將做好準備，面對西區決賽的任何挑戰。」
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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