NBA／勇士上半場下三分雨 AD狂攻23分助湖人領先1分

眾所矚目的季後賽「勇湖大戰」今天登場，兩隊指標球星柯瑞（Stephen Curry）和詹姆斯（LeBron James）2018年後首度在季後賽交鋒，賽前兩人間沒有煙硝味，反而是竊竊私語，充滿笑容。

Steph and Bron sharing a laugh 😀 pic.twitter.com/WM8kLb7CTC — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 2023年5月3日

勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）命中三分球為比賽揭開序幕，勇士打出10：2的攻勢，迫使湖人喊出暫停。湖人隨後以戴維斯（Anthony Davis）為核心重振旗鼓，再靠著詹姆斯兩罰全中，扳平比數。不過柯瑞突然發威，先是上籃得分，再連飆兩顆三分球，助勇士首節打完31：29領先。

第二節雙方展現各自優勢，湖人持續強攻禁區；勇士則在外線頻頻開火，其中波爾（Jordan Poole）先命中3顆三分球，還在本節尾聲完成四分打。湖人最後一波攻勢交由詹姆斯執行，中距離跳投命中，取得65：64領先。

LEBRON JAMES FECHANDO O 1° TEMPO!



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上半場戴維斯10投9中，狂攻23分11籃板，詹姆斯12分。勇士的部分，湯普森（Klay Thompson）攻下18分，柯瑞10分，波爾14分。勇士三分球30投13中；湖人僅8投1中。不過湖人在罰球線上取得17：3的絕對優勢。

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